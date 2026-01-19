Berapa nilai live Crypto Raiders hari ini?

Hari ini, Crypto Raiders diperdagangkan pada Rp38.54548121447950000, mengalami pergerakan harga sebesar -3.48% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil RAIDER saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Crypto Raiders hari ini?

Crypto Raiders memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja RAIDER telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp37.98891841049600000 hingga Rp40.48001442261650000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan RAIDER hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Crypto Raiders?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Play To Earn,RPG,DeFiance Capital Portfolio,Delphi Ventures Portfolio yang dibangun di atas --, profil risiko RAIDER dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.