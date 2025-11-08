BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Crypto Royale hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ROY adalah 58,819 USD. Lacak informasi harga aktual ROY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Crypto Royale hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ROY adalah 58,819 USD. Lacak informasi harga aktual ROY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ROY

Info Harga ROY

Penjelasan ROY

Situs Web Resmi ROY

Tokenomi ROY

Prakiraan Harga ROY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Crypto Royale

Harga Crypto Royale (ROY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ROY ke USD:

$0.00048701
$0.00048701$0.00048701
+5.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Crypto Royale (ROY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:15:35 (UTC+8)

Harga Crypto Royale Hari Ini

Harga live Crypto Royale (ROY) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROY ke USD saat ini adalah -- per ROY.

Crypto Royale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,819, dengan suplai yang beredar 120.78M ROY. Selama 24 jam terakhir, ROY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.215587, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROY bergerak -0.25% dalam satu jam terakhir dan -9.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crypto Royale (ROY)

$ 58.82K
$ 58.82K$ 58.82K

--
----

$ 82.79K
$ 82.79K$ 82.79K

120.78M
120.78M 120.78M

170,000,000.0
170,000,000.0 170,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Crypto Royale saat ini adalah $ 58.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROY adalah 120.78M, dan total suplainya sebesar 170000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 82.79K.

Riwayat Harga Crypto Royale USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.215587
$ 0.215587$ 0.215587

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+5.90%

-9.85%

-9.85%

Riwayat Harga Crypto Royale (ROY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Crypto Royale ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crypto Royale ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crypto Royale ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crypto Royale ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.90%
30 Days$ 0-31.95%
60 Hari$ 0-47.59%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Crypto Royale

Prediksi Harga Crypto Royale (ROY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ROY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Crypto Royale (ROY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Crypto Royale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Crypto Royale yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ROY untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Crypto Royale.

Apa yang dimaksud dengan Crypto Royale (ROY)

Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master.

Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor.

The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Crypto Royale (ROY)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Crypto Royale

Berapa nilai 1 Crypto Royale pada tahun 2030?
Jika Crypto Royale tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Crypto Royale tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:15:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Crypto Royale (ROY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Crypto Royale Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.52
$20.52$20.52

+105.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00011095
$0.00011095$0.00011095

+2,119.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000021420
$0.000021420$0.000021420

+257.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010552
$0.010552$0.010552

+163.80%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021
$0.0021$0.0021

+110.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.02130
$0.02130$0.02130

+93.63%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.