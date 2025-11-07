BursaDEX+
Harga live CryptoCart V2 hari ini adalah 0.733733 USD. Lacak informasi harga aktual CCV2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CCV2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CCV2

Info Harga CCV2

Penjelasan CCV2

Situs Web Resmi CCV2

Tokenomi CCV2

Prakiraan Harga CCV2

Logo CryptoCart V2

Harga CryptoCart V2 (CCV2)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CCV2 ke USD:

$0.733733
$0.733733
-5.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live CryptoCart V2 (CCV2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:33:43 (UTC+8)

Informasi Harga CryptoCart V2 (CCV2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.734319
$ 0.734319
Low 24 Jam
$ 0.77343
$ 0.77343
High 24 Jam

$ 0.734319
$ 0.734319

$ 0.77343
$ 0.77343

$ 27.07
$ 27.07

$ 0.02534635
$ 0.02534635

-1.44%

-5.06%

-17.56%

-17.56%

Harga aktual CryptoCart V2 (CCV2) adalah $0.733733. Selama 24 jam terakhir, CCV2 diperdagangkan antara low $ 0.734319 dan high $ 0.77343, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCCV2 adalah $ 27.07, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02534635.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CCV2 telah berubah sebesar -1.44% selama 1 jam terakhir, -5.06% selama 24 jam, dan -17.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CryptoCart V2 (CCV2)

$ 682.63K
$ 682.63K

--
--

$ 733.73K
$ 733.73K

930.36K
930.36K

1,000,000.0
1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CryptoCart V2 saat ini adalah $ 682.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CCV2 adalah 930.36K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 733.73K.

Riwayat Harga CryptoCart V2 (CCV2) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CryptoCart V2 ke USD adalah $ -0.0391804704003713.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CryptoCart V2 ke USD adalah $ -0.3158566481.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CryptoCart V2 ke USD adalah $ -0.3614180922.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CryptoCart V2 ke USD adalah $ -0.6024407298937948.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0391804704003713-5.06%
30 Days$ -0.3158566481-43.04%
60 Hari$ -0.3614180922-49.25%
90 Hari$ -0.6024407298937948-45.08%

Apa yang dimaksud dengan CryptoCart V2 (CCV2)

Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto.

CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike

DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time.

CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance.

PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions.

LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CryptoCart V2 (CCV2)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CryptoCart V2 (USD)

Berapa nilai CryptoCart V2 (CCV2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CryptoCart V2 (CCV2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CryptoCart V2.

Cek prediksi harga CryptoCart V2 sekarang!

CCV2 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CryptoCart V2 (CCV2)

Memahami tokenomi CryptoCart V2 (CCV2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CCV2 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CryptoCart V2 (CCV2)

Berapa nilai CryptoCart V2 (CCV2) hari ini?
Harga live CCV2 dalam USD adalah 0.733733 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CCV2 ke USD saat ini?
Harga CCV2 ke USD saat ini adalah $ 0.733733. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CryptoCart V2?
Kapitalisasi pasar CCV2 adalah $ 682.63K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CCV2?
Suplai beredar CCV2 adalah 930.36K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CCV2?
CCV2 mencapai harga ATH sebesar 27.07 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CCV2?
CCV2 mencapai harga ATL 0.02534635 USD.
Berapa volume perdagangan CCV2?
Volume perdagangan 24 jam live CCV2 adalah -- USD.
Akankah harga CCV2 naik lebih tinggi tahun ini?
CCV2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CCV2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:33:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CryptoCart V2 (CCV2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,043.84

$3,234.10

$1.0720

$152.55

$1.0004

$100,043.84

$3,234.10

$152.55

$2.1790

$0.16287

