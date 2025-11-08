Harga CryptoDM Hari Ini

Harga live CryptoDM (CDM) hari ini adalah $ 0.01526457, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CDM ke USD saat ini adalah $ 0.01526457 per CDM.

CryptoDM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,738.11, dengan suplai yang beredar 900.00K CDM. Selama 24 jam terakhir, CDM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.065531, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01406373.

Dalam kinerja jangka pendek, CDM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CryptoDM (CDM)

Kapitalisasi Pasar $ 13.74K$ 13.74K $ 13.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Suplai Peredaran 900.00K 900.00K 900.00K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

