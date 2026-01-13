Berapa harga real-time Cucumber Trade hari ini?

Harga live Cucumber Trade berada pada Rp4.02661666267065000, bergerak -9.79% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk CUC?

CUC telah diperdagangkan antara Rp4.02526889758545000 dan Rp4.56083704831680000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Cucumber Trade hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana CUC saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa CUC menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Cucumber Trade?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2032244430.782385000, Cucumber Trade berada di peringkat #6795, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami CUC baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Cucumber Trade dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp12.54887223766155000, sementara ATL-nya adalah Rp2.29659170518080000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar CUC?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (504398840.68978 token), kinerja kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.