Harga Curiso Hari Ini

Harga live Curiso (CUR) hari ini adalah $ 0.00002691, dengan perubahan 4.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CUR ke USD saat ini adalah $ 0.00002691 per CUR.

Curiso saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,324, dengan suplai yang beredar 978.04M CUR. Selama 24 jam terakhir, CUR diperdagangkan antara $ 0.00002509 (low) dan $ 0.00002688 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.005363, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002416.

Dalam kinerja jangka pendek, CUR bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan -11.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Curiso (CUR)

Kapitalisasi Pasar $ 26.32K$ 26.32K $ 26.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.32K$ 26.32K $ 26.32K Suplai Peredaran 978.04M 978.04M 978.04M Total Suplai 978,037,969.104401 978,037,969.104401 978,037,969.104401

Kapitalisasi Pasar Curiso saat ini adalah $ 26.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CUR adalah 978.04M, dan total suplainya sebesar 978037969.104401. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.32K.