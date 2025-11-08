Harga Curly Hari Ini

Harga live Curly (CURLY) hari ini adalah $ 0.00003509, dengan perubahan 10.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CURLY ke USD saat ini adalah $ 0.00003509 per CURLY.

Curly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,568, dengan suplai yang beredar 985.16M CURLY. Selama 24 jam terakhir, CURLY diperdagangkan antara $ 0.00003392 (low) dan $ 0.00003931 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00144247, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001479.

Dalam kinerja jangka pendek, CURLY bergerak +0.76% dalam satu jam terakhir dan -32.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Curly (CURLY)

Kapitalisasi Pasar $ 34.57K$ 34.57K $ 34.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.57K$ 34.57K $ 34.57K Suplai Peredaran 985.16M 985.16M 985.16M Total Suplai 985,163,725.596384 985,163,725.596384 985,163,725.596384

Kapitalisasi Pasar Curly saat ini adalah $ 34.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CURLY adalah 985.16M, dan total suplainya sebesar 985163725.596384. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.57K.