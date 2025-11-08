Harga Cyclix Games Hari Ini

Harga live Cyclix Games (CYG) hari ini adalah $ 0.00153722, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CYG ke USD saat ini adalah $ 0.00153722 per CYG.

Cyclix Games saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,352, dengan suplai yang beredar 14.54M CYG. Selama 24 jam terakhir, CYG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00153335.

Dalam kinerja jangka pendek, CYG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cyclix Games (CYG)

Kapitalisasi Pasar $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K Suplai Peredaran 14.54M 14.54M 14.54M Total Suplai 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

Kapitalisasi Pasar Cyclix Games saat ini adalah $ 22.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CYG adalah 14.54M, dan total suplainya sebesar 14540609.78400019. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.35K.