Harga live Dacxi hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DXI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DXI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Dacxi hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DXI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DXI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DXI

Info Harga DXI

Penjelasan DXI

Whitepaper DXI

Situs Web Resmi DXI

Tokenomi DXI

Prakiraan Harga DXI

Logo Dacxi

Harga Dacxi (DXI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DXI ke USD:

$0.00080361
$0.00080361$0.00080361
+0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Dacxi (DXI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:21:15 (UTC+8)

Informasi Harga Dacxi (DXI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.067245
$ 0.067245$ 0.067245

$ 0
$ 0$ 0

+4.57%

+0.34%

-8.67%

-8.67%

Harga aktual Dacxi (DXI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DXI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDXI adalah $ 0.067245, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DXI telah berubah sebesar +4.57% selama 1 jam terakhir, +0.34% selama 24 jam, dan -8.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dacxi (DXI)

$ 31.13M
$ 31.13M$ 31.13M

--
----

$ 31.13M
$ 31.13M$ 31.13M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dacxi saat ini adalah $ 31.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DXI adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.13M.

Riwayat Harga Dacxi (DXI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dacxi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dacxi ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dacxi ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dacxi ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.34%
30 Days$ 0+9.49%
60 Hari$ 0+18.58%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Dacxi (DXI)

What is Dacxi Coin? Dacxi Coin is the engine that powers the Dacxi Chain; the world’s first global tokenized crowdfunding system. Harnessing blockchain technology and tokenization, the Dacxi Chain creates digital versions of company shares that can be easily bought and sold by anyone, anywhere, at any time. In doing so, it aims to solve the fundamental flaws that have held crowdfunding back from the trillion-dollar industry that leading companies such as IBM believe it could (and should) be.
First launched in 2017, Dacxi Coin is the Dacxi Chain’s native cryptocurrency. As such, it plays a vital role in the Dacxi Chain’s operation. Dacxi Coin is responsible for facilitating global investment transfers, paying fees on the Dacxi Chain blockchain, node staking, and as the currency for the Dacxi Chain’s global crowdfunding network. The Dacxi Chain aims to unleash innovation around the world, by seamlessly connecting entrepreneurs with everyday investors who can offer the funding they need to succeed. When the Dacxi Chain is fully up and running, demand for Dacxi Coin is projected to reach billions. This makes Dacxi Coin one to closely watch.

What makes Dacxi Coin Unique? As the native crypto of the Dacxi Chain, Dacxi Coin has a strong and sound use case – using blockchain technology to solve real-world problem. The early stage funding crisis is sealing the fate of thousands of world-changing products and ideas each year. Crowdfunding as we know it today has failed to reach the heights it promised – held back by limitations like geographical borders, lack of scale, and lack of buzz. In delivering the world’s first global tokenized crowdfunding system, the Dacxi Chain will break down these barriers. Opening the door for everyday investors to fund exciting new projects. Connecting entrepreneurs with the capital they need to grow their businesses. And unleashing the world’s innovation potential.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dacxi (DXI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Dacxi (USD)

Berapa nilai Dacxi (DXI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dacxi (DXI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dacxi.

Cek prediksi harga Dacxi sekarang!

DXI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dacxi (DXI)

Memahami tokenomi Dacxi (DXI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DXI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dacxi (DXI)

Berapa nilai Dacxi (DXI) hari ini?
Harga live DXI dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DXI ke USD saat ini?
Harga DXI ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dacxi?
Kapitalisasi pasar DXI adalah $ 31.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DXI?
Suplai beredar DXI adalah 10.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DXI?
DXI mencapai harga ATH sebesar 0.067245 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DXI?
DXI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DXI?
Volume perdagangan 24 jam live DXI adalah -- USD.
Akankah harga DXI naik lebih tinggi tahun ini?
DXI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DXI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dacxi (DXI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

