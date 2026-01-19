Harga DAOhaus Hari Ini

Harga live DAOhaus (HAUS) hari ini adalah $ 0.241552, dengan perubahan 1.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAUS ke USD saat ini adalah $ 0.241552 per HAUS.

DAOhaus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 241,568, dengan suplai yang beredar 1.00M HAUS. Selama 24 jam terakhir, HAUS diperdagangkan antara $ 0.241551 (low) dan $ 0.247013 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 85.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.142041.

Dalam kinerja jangka pendek, HAUS bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -0.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DAOhaus (HAUS)

Kapitalisasi Pasar $ 241.57K$ 241.57K $ 241.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 241.57K$ 241.57K $ 241.57K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

