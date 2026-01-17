Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh DappRadar?

DappRadar beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari RADAR?

Token ini dihargai sebesar Rp8.09173643455723000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.98% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh DappRadar?

DappRadar termasuk dalam kategori Analytics,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan RADAR dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari DappRadar?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp12346468911.693852000, menempatkan aset ini di peringkat #4233. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai RADAR yang beredar saat ini?

Terdapat 1525808338.019161 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk DappRadar hari ini?

Dalam satu hari terakhir, RADAR mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, DappRadar berfluktuasi antara Rp8.08852495852154000 dan Rp8.17523481148517000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.