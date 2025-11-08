Harga darksun Hari Ini

Harga live darksun (BINARY) hari ini adalah $ 0.00002711, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BINARY ke USD saat ini adalah $ 0.00002711 per BINARY.

darksun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,115, dengan suplai yang beredar 1000.00M BINARY. Selama 24 jam terakhir, BINARY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01274691, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002406.

Dalam kinerja jangka pendek, BINARY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar darksun (BINARY)

Kapitalisasi Pasar $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,996,828.07 999,996,828.07 999,996,828.07

Kapitalisasi Pasar darksun saat ini adalah $ 27.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BINARY adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999996828.07. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.12K.