Harga Dat Boi Hari Ini

Harga live Dat Boi (DATBOI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DATBOI ke USD saat ini adalah -- per DATBOI.

Dat Boi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,778.04, dengan suplai yang beredar 100.00M DATBOI. Selama 24 jam terakhir, DATBOI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01074087, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DATBOI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dat Boi (DATBOI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dat Boi saat ini adalah $ 12.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DATBOI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.78K.