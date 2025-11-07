Informasi Harga Data Lake (LAKE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04781821$ 0.04781821 $ 0.04781821 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -3.47% Perubahan Harga (1 Hari) +14.48% Perubahan Harga (7H) -30.76% Perubahan Harga (7H) -30.76%

Harga aktual Data Lake (LAKE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, LAKE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLAKE adalah $ 0.04781821, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LAKE telah berubah sebesar -3.47% selama 1 jam terakhir, +14.48% selama 24 jam, dan -30.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Data Lake (LAKE)

Kapitalisasi Pasar $ 302.31K$ 302.31K $ 302.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 455.24K$ 455.24K $ 455.24K Suplai Peredaran 1.66B 1.66B 1.66B Total Suplai 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Data Lake saat ini adalah $ 302.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAKE adalah 1.66B, dan total suplainya sebesar 2500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 455.24K.