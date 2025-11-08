Harga DataMind Hari Ini

Harga live DataMind (DMIND) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DMIND ke USD saat ini adalah -- per DMIND.

DataMind saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,362.63, dengan suplai yang beredar 100.00M DMIND. Selama 24 jam terakhir, DMIND diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DMIND bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DataMind (DMIND)

Kapitalisasi Pasar $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DataMind saat ini adalah $ 8.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DMIND adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.36K.