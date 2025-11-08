Harga Datawitch Hari Ini

Harga live Datawitch (DATAWITCH) hari ini adalah $ 0.00001818, dengan perubahan 4.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DATAWITCH ke USD saat ini adalah $ 0.00001818 per DATAWITCH.

Datawitch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,173.94, dengan suplai yang beredar 999.73M DATAWITCH. Selama 24 jam terakhir, DATAWITCH diperdagangkan antara $ 0.00001702 (low) dan $ 0.00001911 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00244137, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001702.

Dalam kinerja jangka pendek, DATAWITCH bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -23.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Datawitch (DATAWITCH)

Kapitalisasi Pasar $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Suplai Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Total Suplai 999,727,587.588922 999,727,587.588922 999,727,587.588922

Kapitalisasi Pasar Datawitch saat ini adalah $ 18.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DATAWITCH adalah 999.73M, dan total suplainya sebesar 999727587.588922. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.17K.