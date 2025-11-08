BursaDEX+
Harga live Dawkoins hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DAW adalah 30,270 USD. Lacak informasi harga aktual DAW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Dawkoins hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DAW adalah 30,270 USD. Lacak informasi harga aktual DAW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang DAW

Info Harga DAW

Penjelasan DAW

Situs Web Resmi DAW

Tokenomi DAW

Prakiraan Harga DAW

Logo Dawkoins

Harga Dawkoins (DAW)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DAW ke USD:

--
----
-2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Dawkoins (DAW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:25:31 (UTC+8)

Harga Dawkoins Hari Ini

Harga live Dawkoins (DAW) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAW ke USD saat ini adalah -- per DAW.

Dawkoins saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,270, dengan suplai yang beredar 989.04M DAW. Selama 24 jam terakhir, DAW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00824445, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DAW bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan -20.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dawkoins (DAW)

$ 30.27K
$ 30.27K$ 30.27K

--
----

$ 30.27K
$ 30.27K$ 30.27K

989.04M
989.04M 989.04M

989,040,244.253564
989,040,244.253564 989,040,244.253564

Kapitalisasi Pasar Dawkoins saat ini adalah $ 30.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAW adalah 989.04M, dan total suplainya sebesar 989040244.253564. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.27K.

Riwayat Harga Dawkoins USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00824445
$ 0.00824445$ 0.00824445

$ 0
$ 0$ 0

+1.98%

-2.04%

-20.33%

-20.33%

Riwayat Harga Dawkoins (DAW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dawkoins ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dawkoins ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dawkoins ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dawkoins ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.04%
30 Days$ 0-42.91%
60 Hari$ 0-56.87%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Dawkoins

Prediksi Harga Dawkoins (DAW) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DAW pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Dawkoins (DAW) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Dawkoins berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Dawkoins yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga DAW untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Dawkoins.

Apa yang dimaksud dengan Dawkoins (DAW)

What Is Dawkoins (DAW)?

Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space.

Full community driven!

How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation?

So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right?

Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N.

Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong.

Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want.

Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive.

Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!

Sumber Daya Dawkoins (DAW)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dawkoins

Berapa nilai 1 Dawkoins pada tahun 2030?
Jika Dawkoins tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Dawkoins tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:25:31 (UTC+8)

Jelajahi Dawkoins Selengkapnya

