Harga Dawkoins Hari Ini

Harga live Dawkoins (DAW) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAW ke USD saat ini adalah -- per DAW.

Dawkoins saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,270, dengan suplai yang beredar 989.04M DAW. Selama 24 jam terakhir, DAW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00824445, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DAW bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan -20.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dawkoins (DAW)

Kapitalisasi Pasar $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K Suplai Peredaran 989.04M 989.04M 989.04M Total Suplai 989,040,244.253564 989,040,244.253564 989,040,244.253564

Kapitalisasi Pasar Dawkoins saat ini adalah $ 30.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAW adalah 989.04M, dan total suplainya sebesar 989040244.253564. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.27K.