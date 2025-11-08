Harga Dead Butt Society Hari Ini

Harga live Dead Butt Society (DBS) hari ini adalah $ 0.00000847, dengan perubahan 3.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DBS ke USD saat ini adalah $ 0.00000847 per DBS.

Dead Butt Society saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,466.77, dengan suplai yang beredar 999.20M DBS. Selama 24 jam terakhir, DBS diperdagangkan antara $ 0.00000793 (low) dan $ 0.0000085 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00045682, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000737.

Dalam kinerja jangka pendek, DBS bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -14.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dead Butt Society (DBS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Suplai Peredaran 999.20M 999.20M 999.20M Total Suplai 999,195,525.094061 999,195,525.094061 999,195,525.094061

