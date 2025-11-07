BursaDEX+
Harga live DEC Token hari ini adalah 0.00023687 USD. Lacak informasi harga aktual DECT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DECT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga DEC Token (DECT)

Harga Live 1 DECT ke USD:

$0.00023687
-2.10%1D
-2.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live DEC Token (DECT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:47:57 (UTC+8)

Informasi Harga DEC Token (DECT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00023179
$ 0.00023179$ 0.00023179
Low 24 Jam
$ 0.00024208
$ 0.00024208$ 0.00024208
High 24 Jam

$ 0.00023179
$ 0.00023179$ 0.00023179

$ 0.00024208
$ 0.00024208$ 0.00024208

$ 0.00037929
$ 0.00037929$ 0.00037929

$ 0.00012107
$ 0.00012107$ 0.00012107

-2.15%

-5.03%

-5.03%

Harga aktual DEC Token (DECT) adalah $0.00023687. Selama 24 jam terakhir, DECT diperdagangkan antara low $ 0.00023179 dan high $ 0.00024208, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDECT adalah $ 0.00037929, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00012107.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DECT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -2.15% selama 24 jam, dan -5.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DEC Token (DECT)

$ 236.87K
$ 236.87K$ 236.87K

$ 236.87K
$ 236.87K$ 236.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DEC Token saat ini adalah $ 236.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DECT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 236.87K.

Riwayat Harga DEC Token (DECT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DEC Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DEC Token ke USD adalah $ -0.0000387015.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DEC Token ke USD adalah $ -0.0000341746.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DEC Token ke USD adalah $ -0.00009268431154897544.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.15%
30 Days$ -0.0000387015-16.33%
60 Hari$ -0.0000341746-14.42%
90 Hari$ -0.00009268431154897544-28.12%

Apa yang dimaksud dengan DEC Token (DECT)

DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DEC Token (DECT)

Prediksi Harga DEC Token (USD)

Berapa nilai DEC Token (DECT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEC Token (DECT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEC Token.

Cek prediksi harga DEC Token sekarang!

DECT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DEC Token (DECT)

Memahami tokenomi DEC Token (DECT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DECT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DEC Token (DECT)

Berapa nilai DEC Token (DECT) hari ini?
Harga live DECT dalam USD adalah 0.00023687 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DECT ke USD saat ini?
Harga DECT ke USD saat ini adalah $ 0.00023687. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DEC Token?
Kapitalisasi pasar DECT adalah $ 236.87K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DECT?
Suplai beredar DECT adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DECT?
DECT mencapai harga ATH sebesar 0.00037929 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DECT?
DECT mencapai harga ATL 0.00012107 USD.
Berapa volume perdagangan DECT?
Volume perdagangan 24 jam live DECT adalah -- USD.
Akankah harga DECT naik lebih tinggi tahun ini?
DECT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DECT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:47:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DEC Token (DECT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

