Harga Decentr Hari Ini

Harga live Decentr (DEC) hari ini adalah $ 0.00017617, dengan perubahan 12.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEC ke USD saat ini adalah $ 0.00017617 per DEC.

Decentr saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,161.53, dengan suplai yang beredar 108.77M DEC. Selama 24 jam terakhir, DEC diperdagangkan antara $ 0.00015722 (low) dan $ 0.00017567 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.610172, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004183.

Dalam kinerja jangka pendek, DEC bergerak +3.54% dalam satu jam terakhir dan -21.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Decentr (DEC)

Kapitalisasi Pasar $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K Suplai Peredaran 108.77M 108.77M 108.77M Total Suplai 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Decentr saat ini adalah $ 19.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEC adalah 108.77M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.23K.