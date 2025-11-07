Harga DeFiato Hari Ini

Harga live DeFiato (DFIAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFIAT ke USD saat ini adalah -- per DFIAT.

DeFiato saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,496, dengan suplai yang beredar 153.95M DFIAT. Selama 24 jam terakhir, DFIAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.186609, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DFIAT bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan -3.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeFiato (DFIAT)

Kapitalisasi Pasar $ 121.50K$ 121.50K $ 121.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 197.30K$ 197.30K $ 197.30K Suplai Peredaran 153.95M 153.95M 153.95M Total Suplai 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

