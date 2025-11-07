Harga DeFido Hari Ini

Harga live DeFido (DEFIDO) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEFIDO ke USD saat ini adalah -- per DEFIDO.

DeFido saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 75,691, dengan suplai yang beredar 867.09M DEFIDO. Selama 24 jam terakhir, DEFIDO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.269335, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEFIDO bergerak -0.40% dalam satu jam terakhir dan -16.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeFido (DEFIDO)

Kapitalisasi Pasar $ 75.69K$ 75.69K $ 75.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.69K$ 75.69K $ 75.69K Suplai Peredaran 867.09M 867.09M 867.09M Total Suplai 867,093,176.0 867,093,176.0 867,093,176.0

Kapitalisasi Pasar DeFido saat ini adalah $ 75.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEFIDO adalah 867.09M, dan total suplainya sebesar 867093176.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 75.69K.