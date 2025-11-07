Harga Deflationary USD Hari Ini

Harga live Deflationary USD (DUSD) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUSD ke USD saat ini adalah -- per DUSD.

Deflationary USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 195,334, dengan suplai yang beredar 726.33M DUSD. Selama 24 jam terakhir, DUSD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00145385, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUSD bergerak -1.96% dalam satu jam terakhir dan +4.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Deflationary USD (DUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 195.33K$ 195.33K $ 195.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 195.33K$ 195.33K $ 195.33K Suplai Peredaran 726.33M 726.33M 726.33M Total Suplai 726,332,485.987671 726,332,485.987671 726,332,485.987671

Kapitalisasi Pasar Deflationary USD saat ini adalah $ 195.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUSD adalah 726.33M, dan total suplainya sebesar 726332485.987671. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 195.33K.