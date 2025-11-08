Harga Degen Danny Hari Ini

Harga live Degen Danny (DANNY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DANNY ke USD saat ini adalah -- per DANNY.

Degen Danny saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,374.44, dengan suplai yang beredar 1.00B DANNY. Selama 24 jam terakhir, DANNY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00782618, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DANNY bergerak +1.08% dalam satu jam terakhir dan -11.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Degen Danny (DANNY)

Kapitalisasi Pasar $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Degen Danny saat ini adalah $ 15.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DANNY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.37K.