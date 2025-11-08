Harga Degenerator Project Hari Ini

Harga live Degenerator Project (GNRT) hari ini adalah $ 0.00002485, dengan perubahan 4.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GNRT ke USD saat ini adalah $ 0.00002485 per GNRT.

Degenerator Project saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,841, dengan suplai yang beredar 999.79M GNRT. Selama 24 jam terakhir, GNRT diperdagangkan antara $ 0.00002325 (low) dan $ 0.00002479 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01876112, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002218.

Dalam kinerja jangka pendek, GNRT bergerak +1.82% dalam satu jam terakhir dan -18.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Degenerator Project (GNRT)

Kapitalisasi Pasar $ 24.84K$ 24.84K $ 24.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.84K$ 24.84K $ 24.84K Suplai Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Total Suplai 999,793,389.888828 999,793,389.888828 999,793,389.888828

