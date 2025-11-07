Harga degenping Hari Ini

Harga live degenping (DEGENPING) hari ini adalah $ 0.341187, dengan perubahan 3.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEGENPING ke USD saat ini adalah $ 0.341187 per DEGENPING.

degenping saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,806, dengan suplai yang beredar 99.08K DEGENPING. Selama 24 jam terakhir, DEGENPING diperdagangkan antara $ 0.341185 (low) dan $ 0.353356 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 10.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.341185.

Dalam kinerja jangka pendek, DEGENPING bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -81.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar degenping (DEGENPING)

Kapitalisasi Pasar $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K Suplai Peredaran 99.08K 99.08K 99.08K Total Suplai 99,084.853849 99,084.853849 99,084.853849

Kapitalisasi Pasar degenping saat ini adalah $ 33.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEGENPING adalah 99.08K, dan total suplainya sebesar 99084.853849. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.81K.