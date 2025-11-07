BursaDEX+
Harga live Delta Exchange hari ini adalah 0.04192124 USD. Lacak informasi harga aktual DETO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DETO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DETO

Info Harga DETO

Penjelasan DETO

Situs Web Resmi DETO

Tokenomi DETO

Prakiraan Harga DETO

Logo Delta Exchange

Harga Delta Exchange (DETO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DETO ke USD:

$0.04192124
+0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Delta Exchange (DETO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:16:26 (UTC+8)

Informasi Harga Delta Exchange (DETO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0418304
Low 24 Jam
$ 0.0419308
High 24 Jam

$ 0.0418304
$ 0.0419308
$ 0.629138
$ 0.00701012
--

+0.21%

-23.27%

-23.27%

Harga aktual Delta Exchange (DETO) adalah $0.04192124. Selama 24 jam terakhir, DETO diperdagangkan antara low $ 0.0418304 dan high $ 0.0419308, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDETO adalah $ 0.629138, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00701012.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DETO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.21% selama 24 jam, dan -23.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Delta Exchange (DETO)

$ 4.04M
--
$ 20.96M
96.42M
500,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Delta Exchange saat ini adalah $ 4.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DETO adalah 96.42M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.96M.

Riwayat Harga Delta Exchange (DETO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Delta Exchange ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Delta Exchange ke USD adalah $ -0.0119001949.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Delta Exchange ke USD adalah $ -0.0115602598.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Delta Exchange ke USD adalah $ -0.01298304764294329.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.21%
30 Days$ -0.0119001949-28.38%
60 Hari$ -0.0115602598-27.57%
90 Hari$ -0.01298304764294329-23.64%

Apa yang dimaksud dengan Delta Exchange (DETO)

Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences.

Salient features of DETO:

  1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta.
  2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually.
  3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools.
  4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees.
  5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO.
  6. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc.

Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Delta Exchange (DETO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Delta Exchange (USD)

Berapa nilai Delta Exchange (DETO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Delta Exchange (DETO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Delta Exchange.

Cek prediksi harga Delta Exchange sekarang!

DETO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Delta Exchange (DETO)

Memahami tokenomi Delta Exchange (DETO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DETO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Delta Exchange (DETO)

Berapa nilai Delta Exchange (DETO) hari ini?
Harga live DETO dalam USD adalah 0.04192124 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DETO ke USD saat ini?
Harga DETO ke USD saat ini adalah $ 0.04192124. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Delta Exchange?
Kapitalisasi pasar DETO adalah $ 4.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DETO?
Suplai beredar DETO adalah 96.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DETO?
DETO mencapai harga ATH sebesar 0.629138 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DETO?
DETO mencapai harga ATL 0.00701012 USD.
Berapa volume perdagangan DETO?
Volume perdagangan 24 jam live DETO adalah -- USD.
Akankah harga DETO naik lebih tinggi tahun ini?
DETO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DETO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:16:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Delta Exchange (DETO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

