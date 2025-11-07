Harga DeltaPrime Hari Ini

Harga live DeltaPrime (PRIME) hari ini adalah $ 0.04700881, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRIME ke USD saat ini adalah $ 0.04700881 per PRIME.

DeltaPrime saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 203,341, dengan suplai yang beredar 4.33M PRIME. Selama 24 jam terakhir, PRIME diperdagangkan antara $ 0.04561955 (low) dan $ 0.04721805 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.52, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00847218.

Dalam kinerja jangka pendek, PRIME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +20.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeltaPrime (PRIME)

Kapitalisasi Pasar $ 203.34K$ 203.34K $ 203.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Suplai Peredaran 4.33M 4.33M 4.33M Total Suplai 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DeltaPrime saat ini adalah $ 203.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRIME adalah 4.33M, dan total suplainya sebesar 40000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.88M.