Harga DePINs Hari Ini

Harga live DePINs (DEPINS) hari ini adalah $ 0.00000112, dengan perubahan 2.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEPINS ke USD saat ini adalah $ 0.00000112 per DEPINS.

DePINs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,385.88, dengan suplai yang beredar 15.57B DEPINS. Selama 24 jam terakhir, DEPINS diperdagangkan antara $ 0.00000112 (low) dan $ 0.00000115 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021474, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEPINS bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -24.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DePINs (DEPINS)

Kapitalisasi Pasar $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K Suplai Peredaran 15.57B 15.57B 15.57B Total Suplai 15,574,503,569.0 15,574,503,569.0 15,574,503,569.0

Kapitalisasi Pasar DePINs saat ini adalah $ 17.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEPINS adalah 15.57B, dan total suplainya sebesar 15574503569.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.39K.