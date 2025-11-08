Harga DePlan Hari Ini

Harga live DePlan (DPLN) hari ini adalah $ 0.00591577, dengan perubahan 1.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DPLN ke USD saat ini adalah $ 0.00591577 per DPLN.

DePlan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,723, dengan suplai yang beredar 5.58M DPLN. Selama 24 jam terakhir, DPLN diperdagangkan antara $ 0.00568562 (low) dan $ 0.00591062 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.13, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00558212.

Dalam kinerja jangka pendek, DPLN bergerak +1.83% dalam satu jam terakhir dan -15.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DePlan (DPLN)

Kapitalisasi Pasar $ 32.72K$ 32.72K $ 32.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 586.96K$ 586.96K $ 586.96K Suplai Peredaran 5.58M 5.58M 5.58M Total Suplai 99,999,306.677467 99,999,306.677467 99,999,306.677467

Kapitalisasi Pasar DePlan saat ini adalah $ 32.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DPLN adalah 5.58M, dan total suplainya sebesar 99999306.677467. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 586.96K.