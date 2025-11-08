Harga DEXAI Hari Ini

Harga live DEXAI (DEXAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEXAI ke USD saat ini adalah -- per DEXAI.

DEXAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,162.62, dengan suplai yang beredar 998.71M DEXAI. Selama 24 jam terakhir, DEXAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00191225, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEXAI bergerak -0.83% dalam satu jam terakhir dan -13.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DEXAI (DEXAI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Suplai Peredaran 998.71M 998.71M 998.71M Total Suplai 998,706,482.022414 998,706,482.022414 998,706,482.022414

