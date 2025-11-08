Harga DEXAI (DEXAI)
Harga live DEXAI (DEXAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEXAI ke USD saat ini adalah -- per DEXAI.
DEXAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,162.62, dengan suplai yang beredar 998.71M DEXAI. Selama 24 jam terakhir, DEXAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00191225, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DEXAI bergerak -0.83% dalam satu jam terakhir dan -13.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar DEXAI saat ini adalah $ 11.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEXAI adalah 998.71M, dan total suplainya sebesar 998706482.022414. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.16K.
-0.83%
+4.18%
-13.16%
-13.16%
Sepanjang hari ini, perubahan harga DEXAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DEXAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DEXAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DEXAI ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+4.18%
|30 Days
|$ 0
|-31.06%
|60 Hari
|$ 0
|-29.02%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga DEXAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
DexAI: DeFAI & Intent-Based AI Agent Integration in Crypto
Introduction The DexAI project represents a groundbreaking initiative at the intersection of the Intent sector and Decentralized Finance powered by Artificial Intelligence (DeFAI). By leveraging intent-based solutions, DexAI aims to revolutionize how users interact with financial platforms, automating decision-making and execution through an advanced AI Agent framework. DexAI positions itself as a next-generation innovation, unlocking unprecedented efficiencies and opportunities in the crypto market.
What is the Intent Sector in Crypto? The Intent sector in crypto refers to platforms and technologies that enable users to express their financial intents or goals, which are then executed automatically by intelligent systems. These intents can include trading strategies, portfolio adjustments, or specific transaction goals, all driven by smart contracts and AI algorithms.
Key attributes of the Intent sector include:
Efficiency: Simplifies complex financial tasks by automating execution. Customization: Tailors services based on individual user intents. Security: Ensures transparency and reliability through blockchain-backed operations. What is DexAI? DexAI is a unique integration of the Intent sector with DeFAI principles, built on an AI Agent foundation. This intelligent agent is designed to understand user intents, process real-time data, and execute actions autonomously across diverse DeFi platforms. DexAI not only simplifies access to financial tools but also optimizes performance for both novice and professional users.
Core Features of DexAI
Supports intents such as arbitrage, liquidity provision, staking, or trading. Offers a seamless, intuitive interface to express financial goals. 2. Pair-Specific Indicator Development DexAI dynamically generates indicators tailored to specific trading pairs in seconds, providing users with actionable insights.
AI-driven analytics adapt to market conditions. Maximizes accuracy and relevance for traders. 3. Real-Time Decision-Making The AI Agent evaluates live market data, optimizing decisions based on pre-set intents and conditions.
Executes trades, adjusts portfolios, or recommends strategies in real-time. Minimizes risks through predictive modeling and anomaly detection. 4. Cross-Platform Compatibility DexAI integrates seamlessly with multiple DeFi platforms, ensuring a holistic experience.
Enables intent execution across decentralized exchanges, liquidity pools, and staking platforms. Ensures interoperability with major blockchains like Ethereum, Solana, and Binance Smart Chain. 5. Enhanced Security and Transparency DexAI employs blockchain technology to secure user data and ensure accountability.
Transactions and executions are recorded immutably. Users retain full control over their assets and intents. The Potential of DexAI DexAI is not just a tool but a transformative force in the crypto space. By merging the Intent sector with DeFAI, it creates a synergistic environment for innovation and growth:
Democratizing Finance: Makes sophisticated tools accessible to all users, regardless of expertise. Increasing Efficiency: Automates repetitive tasks and optimizes outcomes. Fostering Innovation: Encourages the development of custom strategies and solutions. Conclusion DexAI marks the next evolutionary step in crypto, blending the power of AI-driven agents with the flexibility and innovation of the Intent sector and DeFAI. This integration promises to redefine how users interact with financial ecosystems, offering unmatched efficiency, customization, and security.
As DexAI pioneers this revolutionary approach, it sets a new benchmark for intelligent automation in decentralized finance, empowering users to achieve their financial goals seamlessly and effectively.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.