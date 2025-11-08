Harga Digital Slop Hari Ini

Harga live Digital Slop (SLOP) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLOP ke USD saat ini adalah -- per SLOP.

Digital Slop saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,911.13, dengan suplai yang beredar 999.44M SLOP. Selama 24 jam terakhir, SLOP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SLOP bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -29.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Digital Slop (SLOP)

Kapitalisasi Pasar $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Suplai Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Total Suplai 999,438,078.933732 999,438,078.933732 999,438,078.933732

Kapitalisasi Pasar Digital Slop saat ini adalah $ 14.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLOP adalah 999.44M, dan total suplainya sebesar 999438078.933732. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.91K.