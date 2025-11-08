Harga dihcoin Hari Ini

Harga live dihcoin (DIH) hari ini adalah $ 0.00002857, dengan perubahan 1.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIH ke USD saat ini adalah $ 0.00002857 per DIH.

dihcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,537, dengan suplai yang beredar 998.74M DIH. Selama 24 jam terakhir, DIH diperdagangkan antara $ 0.00002674 (low) dan $ 0.00002866 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00064411, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002337.

Dalam kinerja jangka pendek, DIH bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -12.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dihcoin (DIH)

Kapitalisasi Pasar $ 28.54K$ 28.54K $ 28.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.54K$ 28.54K $ 28.54K Suplai Peredaran 998.74M 998.74M 998.74M Total Suplai 998,744,426.00163 998,744,426.00163 998,744,426.00163

Kapitalisasi Pasar dihcoin saat ini adalah $ 28.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DIH adalah 998.74M, dan total suplainya sebesar 998744426.00163. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.54K.