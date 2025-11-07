Harga DND Hari Ini

Harga live DND (DND) hari ini adalah $ 0.00007418, dengan perubahan 2.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DND ke USD saat ini adalah $ 0.00007418 per DND.

DND saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,665, dengan suplai yang beredar 999.33M DND. Selama 24 jam terakhir, DND diperdagangkan antara $ 0.00006499 (low) dan $ 0.00009015 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0009221, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003163.

Dalam kinerja jangka pendek, DND bergerak +1.39% dalam satu jam terakhir dan -53.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DND (DND)

Kapitalisasi Pasar $ 74.67K$ 74.67K $ 74.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.67K$ 74.67K $ 74.67K Suplai Peredaran 999.33M 999.33M 999.33M Total Suplai 999,327,099.461619 999,327,099.461619 999,327,099.461619

Kapitalisasi Pasar DND saat ini adalah $ 74.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DND adalah 999.33M, dan total suplainya sebesar 999327099.461619. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.67K.