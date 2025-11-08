Harga Doctor Mutant Hari Ini

Harga live Doctor Mutant (DRMUTANT) hari ini adalah $ 0.00003592, dengan perubahan 8.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRMUTANT ke USD saat ini adalah $ 0.00003592 per DRMUTANT.

Doctor Mutant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,867, dengan suplai yang beredar 1.00B DRMUTANT. Selama 24 jam terakhir, DRMUTANT diperdagangkan antara $ 0.00003445 (low) dan $ 0.00004011 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00232529, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003369.

Dalam kinerja jangka pendek, DRMUTANT bergerak +1.05% dalam satu jam terakhir dan -10.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doctor Mutant (DRMUTANT)

Kapitalisasi Pasar $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

