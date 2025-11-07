Harga Dog Emoji On Solana Hari Ini

Harga live Dog Emoji On Solana (🐕) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 🐕 ke USD saat ini adalah -- per 🐕.

Dog Emoji On Solana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,969, dengan suplai yang beredar 999.94M 🐕. Selama 24 jam terakhir, 🐕 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01392429, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 🐕 bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -21.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dog Emoji On Solana (🐕)

Kapitalisasi Pasar $ 79.97K$ 79.97K $ 79.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.97K$ 79.97K $ 79.97K Suplai Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Total Suplai 999,939,202.873453 999,939,202.873453 999,939,202.873453

Kapitalisasi Pasar Dog Emoji On Solana saat ini adalah $ 79.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 🐕 adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999939202.873453. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.97K.