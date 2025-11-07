Harga Dog shit going nowhere (DOGSHIT2)
Harga live Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGSHIT2 ke USD saat ini adalah -- per DOGSHIT2.
Dog shit going nowhere saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 212,870, dengan suplai yang beredar 999.68M DOGSHIT2. Selama 24 jam terakhir, DOGSHIT2 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01437006, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DOGSHIT2 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +3.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Dog shit going nowhere saat ini adalah $ 212.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGSHIT2 adalah 999.68M, dan total suplainya sebesar 999676556.407805. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 212.87K.
--
+3.46%
+3.87%
+3.87%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dog shit going nowhere ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dog shit going nowhere ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dog shit going nowhere ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dog shit going nowhere ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.46%
|30 Days
|$ 0
|-20.29%
|60 Hari
|$ 0
|-15.42%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Dog shit going nowhere berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Dog Shit Going Nowhere (DOGSHIT2) is more than just a provocative name; it's a symbol of rebellion against the established norms of the cryptocurrency world. This project was born from the desire to create a token that represents the unfiltered, sometimes absurd, reality of the crypto space – a space where groundbreaking innovation often coexists with fleeting trends and meme-driven narratives. DOGSHIT2 is a direct, honest reflection of the often turbulent and unpredictable nature of the markets, providing a platform for those who identify with the struggle, the underdog mentality, and the raw, unfiltered side of the digital asset revolution.
We call it "the trenches vs. the suits." DOGSHIT2 is designed to resonate with those who feel left behind by the polished presentations and institutional hype. It's for the everyday crypto participant who has navigated the ups and downs, the pump and dumps, and the endless cycle of promises and disappointments. This token embraces the messy, authentic side of crypto, offering a shared space for those who aren't afraid to acknowledge the sometimes-chaotic nature of this world.
Beyond its symbolic representation, DOGSHIT2 also aims to cultivate a strong, engaged community. By providing a transparent and relatable platform, we want to foster a space where individuals can connect and engage in a token that resonates with their own experiences. We believe in the power of shared narratives and intend to build a project where community participation is the driving force behind its evolution. DOGSHIT2 is designed to be a token for the people, by the people. This is a movement, not just a coin.
Our intention is not to be another derivative project seeking to emulate the hype; rather, we want to provide a unique perspective and token, one that embodies the spirit of the true crypto believer. DOGSHIT2 is a call for authenticity in a world increasingly dominated by carefully crafted facades. We believe it's time to acknowledge the reality of the trenches and to build a token that acknowledges the struggle.
The ticker symbol DOGSHIT2 represents the project's core ethos: it's bold, it's brash, and it doesn't apologize for being what it is. We are fully aware of the unconventional nature of the name, and it is entirely deliberate. We intend to use the moniker to showcase the project's uniqueness.
DOGSHIT2 has a max supply and total supply of 1,000,000,000 tokens, aiming for a decentralized and inclusive token distribution. The contract address for DOGSHIT2 is BXebtR4k2WiaZ1HJmxcZkoCdxSBx1g1xnEpVra9Ppump. This contract is public and auditable for transparency.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.