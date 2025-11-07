Harga Dog shit going nowhere Hari Ini

Harga live Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGSHIT2 ke USD saat ini adalah -- per DOGSHIT2.

Dog shit going nowhere saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 212,870, dengan suplai yang beredar 999.68M DOGSHIT2. Selama 24 jam terakhir, DOGSHIT2 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01437006, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGSHIT2 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +3.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dog shit going nowhere (DOGSHIT2)

Kapitalisasi Pasar $ 212.87K$ 212.87K $ 212.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 212.87K$ 212.87K $ 212.87K Suplai Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Total Suplai 999,676,556.407805 999,676,556.407805 999,676,556.407805

Kapitalisasi Pasar Dog shit going nowhere saat ini adalah $ 212.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGSHIT2 adalah 999.68M, dan total suplainya sebesar 999676556.407805. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 212.87K.