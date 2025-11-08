Harga Doge Base Hari Ini

Harga live Doge Base (DOGEBASE) hari ini adalah $ 0.00007031, dengan perubahan 3.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGEBASE ke USD saat ini adalah $ 0.00007031 per DOGEBASE.

Doge Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,305, dengan suplai yang beredar 1.00B DOGEBASE. Selama 24 jam terakhir, DOGEBASE diperdagangkan antara $ 0.00006707 (low) dan $ 0.00007371 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00162698, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003027.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGEBASE bergerak +1.44% dalam satu jam terakhir dan -13.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doge Base (DOGEBASE)

Kapitalisasi Pasar $ 70.31K$ 70.31K $ 70.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 70.31K$ 70.31K $ 70.31K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Doge Base saat ini adalah $ 70.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGEBASE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.31K.