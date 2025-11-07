Informasi Harga DogeFather (THE DOGEFATHER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00764183$ 0.00764183 $ 0.00764183 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -9.12% Perubahan Harga (1 Hari) -15.61% Perubahan Harga (7H) -21.00% Perubahan Harga (7H) -21.00%

Harga aktual DogeFather (THE DOGEFATHER) adalah --. Selama 24 jam terakhir, THE DOGEFATHER diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTHE DOGEFATHER adalah $ 0.00764183, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, THE DOGEFATHER telah berubah sebesar -9.12% selama 1 jam terakhir, -15.61% selama 24 jam, dan -21.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DogeFather (THE DOGEFATHER)

Kapitalisasi Pasar $ 241.24K$ 241.24K $ 241.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 241.24K$ 241.24K $ 241.24K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DogeFather saat ini adalah $ 241.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar THE DOGEFATHER adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 241.24K.