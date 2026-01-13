Harga DogeLumens Hari Ini

Harga live DogeLumens (DXLM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DXLM ke USD saat ini adalah $ 0 per DXLM.

DogeLumens saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,626,885, dengan suplai yang beredar 133.70B DXLM. Selama 24 jam terakhir, DXLM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01001363, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DXLM bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +6.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DogeLumens (DXLM)

Kapitalisasi Pasar $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Suplai Peredaran 133.70B 133.70B 133.70B Total Suplai 133,700,000,000.0 133,700,000,000.0 133,700,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DogeLumens saat ini adalah $ 11.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DXLM adalah 133.70B, dan total suplainya sebesar 133700000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.63M.