Harga Dogenarii coin Hari Ini

Harga live Dogenarii coin (DOGENARII) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGENARII ke USD saat ini adalah -- per DOGENARII.

Dogenarii coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,376.26, dengan suplai yang beredar 1.00B DOGENARII. Selama 24 jam terakhir, DOGENARII diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGENARII bergerak +1.27% dalam satu jam terakhir dan -41.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogenarii coin (DOGENARII)

Kapitalisasi Pasar $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dogenarii coin saat ini adalah $ 16.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGENARII adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.38K.