Harga Dogs of Elon Hari Ini

Harga live Dogs of Elon (DOE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOE ke USD saat ini adalah -- per DOE.

Dogs of Elon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,258, dengan suplai yang beredar 350.16M DOE. Selama 24 jam terakhir, DOE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01712076, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogs of Elon (DOE)

Kapitalisasi Pasar $ 40.26K$ 40.26K $ 40.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.26K$ 40.26K $ 40.26K Suplai Peredaran 350.16M 350.16M 350.16M Total Suplai 350,162,778.179333 350,162,778.179333 350,162,778.179333

Kapitalisasi Pasar Dogs of Elon saat ini adalah $ 40.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOE adalah 350.16M, dan total suplainya sebesar 350162778.179333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.26K.