Harga Dogwifscarf Hari Ini

Harga live Dogwifscarf ($SCARF) hari ini adalah $ 0.0000167, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SCARF ke USD saat ini adalah $ 0.0000167 per $SCARF.

Dogwifscarf saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,693.5, dengan suplai yang beredar 999.72M $SCARF. Selama 24 jam terakhir, $SCARF diperdagangkan antara $ 0.0000167 (low) dan $ 0.00001672 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00040337, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001569.

Dalam kinerja jangka pendek, $SCARF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogwifscarf ($SCARF)

Kapitalisasi Pasar $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K Suplai Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Total Suplai 999,721,278.0 999,721,278.0 999,721,278.0

Kapitalisasi Pasar Dogwifscarf saat ini adalah $ 16.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SCARF adalah 999.72M, dan total suplainya sebesar 999721278.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.69K.