Harga Dollar Hari Ini

Harga live Dollar (DOLLAR) hari ini adalah $ 0.00007419, dengan perubahan 5.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOLLAR ke USD saat ini adalah $ 0.00007419 per DOLLAR.

Dollar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,737, dengan suplai yang beredar 996.01M DOLLAR. Selama 24 jam terakhir, DOLLAR diperdagangkan antara $ 0.00007362 (low) dan $ 0.00007886 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00730902, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007283.

Dalam kinerja jangka pendek, DOLLAR bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -36.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dollar (DOLLAR)

Kapitalisasi Pasar $ 73.74K$ 73.74K $ 73.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.74K$ 73.74K $ 73.74K Suplai Peredaran 996.01M 996.01M 996.01M Total Suplai 996,008,551.376894 996,008,551.376894 996,008,551.376894

Kapitalisasi Pasar Dollar saat ini adalah $ 73.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOLLAR adalah 996.01M, dan total suplainya sebesar 996008551.376894. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.74K.