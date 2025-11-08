Harga DOM Hari Ini

Harga live DOM (DOM) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOM ke USD saat ini adalah -- per DOM.

DOM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,106, dengan suplai yang beredar 1.00B DOM. Selama 24 jam terakhir, DOM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00183158, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOM bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan +7.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DOM (DOM)

Kapitalisasi Pasar $ 65.11K$ 65.11K $ 65.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.11K$ 65.11K $ 65.11K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DOM saat ini adalah $ 65.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOM adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.11K.