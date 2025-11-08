Harga DooggieCoin Hari Ini

Harga live DooggieCoin (DOOG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOOG ke USD saat ini adalah -- per DOOG.

DooggieCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,248, dengan suplai yang beredar 100.00B DOOG. Selama 24 jam terakhir, DOOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOOG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DooggieCoin (DOOG)

Kapitalisasi Pasar $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

