Harga Dopamine Hari Ini

Harga live Dopamine (DOPE) hari ini adalah $ 0.0013522, dengan perubahan 3.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOPE ke USD saat ini adalah $ 0.0013522 per DOPE.

Dopamine saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 169,514, dengan suplai yang beredar 124.98M DOPE. Selama 24 jam terakhir, DOPE diperdagangkan antara $ 0.00124955 (low) dan $ 0.00159408 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.582191, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOPE bergerak -3.99% dalam satu jam terakhir dan -14.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dopamine (DOPE)

Kapitalisasi Pasar $ 169.51K$ 169.51K $ 169.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 169.51K$ 169.51K $ 169.51K Suplai Peredaran 124.98M 124.98M 124.98M Total Suplai 124,979,029.7927034 124,979,029.7927034 124,979,029.7927034

Kapitalisasi Pasar Dopamine saat ini adalah $ 169.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOPE adalah 124.98M, dan total suplainya sebesar 124979029.7927034. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 169.51K.