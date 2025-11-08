Harga Dorol Hari Ini

Harga live Dorol (DRL) hari ini adalah $ 3,835.61, dengan perubahan 0.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRL ke USD saat ini adalah $ 3,835.61 per DRL.

Dorol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,237, dengan suplai yang beredar 13.36 DRL. Selama 24 jam terakhir, DRL diperdagangkan antara $ 3,816.21 (low) dan $ 3,908.28 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,469.59, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,321.49.

Dalam kinerja jangka pendek, DRL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dorol (DRL)

Kapitalisasi Pasar $ 51.24K$ 51.24K $ 51.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.36B$ 38.36B $ 38.36B Suplai Peredaran 13.36 13.36 13.36 Total Suplai 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Kapitalisasi Pasar Dorol saat ini adalah $ 51.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRL adalah 13.36, dan total suplainya sebesar 9999998.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.36B.