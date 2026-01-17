Berapa harga perdagangan saat ini dari dotmoovs?

dotmoovs (MOOV) saat ini dihargai Rp7.86558091162285000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -4.32% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga dotmoovs hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Artificial Intelligence (AI),Sports,Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn,Ethereum Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap MOOV?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi dotmoovs dalam pasar kripto global?

Saat ini, dotmoovs menduduki peringkat pasar #4815 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7865530204.106497000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang MOOV?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru dotmoovs?

Rentang harga antara Rp7.86405968613226000 dan Rp8.31400438123788000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi dotmoovs dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Artificial Intelligence (AI),Sports,Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn,Ethereum Ecosystem lainnya, MOOV terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.