Harga DOTZ Hari Ini

Harga live DOTZ (DOTZ) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOTZ ke USD saat ini adalah -- per DOTZ.

DOTZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,507, dengan suplai yang beredar 460.93M DOTZ. Selama 24 jam terakhir, DOTZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00271026, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOTZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DOTZ (DOTZ)

Kapitalisasi Pasar $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K Suplai Peredaran 460.93M 460.93M 460.93M Total Suplai 758,529,954.2915212 758,529,954.2915212 758,529,954.2915212

Kapitalisasi Pasar DOTZ saat ini adalah $ 22.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOTZ adalah 460.93M, dan total suplainya sebesar 758529954.2915212. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.04K.